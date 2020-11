Corona-Schwerpunktambulanz Tests in Balingen online buchbar

Wer wegen eines Tests in der Corona-Schwerpunktambulanz vorstellig werden will, hatte bisher nur die Möglichkeit, direkt vor Ort in die Kreissporthalle nach Balingen zu gehen. Nun aber kann man, um Wartezeiten zu verhindern, über die Adresse www.zollernalbkreis.de/csa/termin direkt einen Termin vereinbaren. Das System ist seit Freitag freigeschaltet, Termine können also schon jetzt für nächste Woche vereinbart werden. Geöffnet ist die CSA an der Steinachstraße in Balingen (gegenüber Möbelhaus Rogg) montags bis freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Online-Terminvereinbarung ermöglicht Flexibilität