Im Schwarzwald-Baar-Kreis geht die Zahl der Menschen, die an Corona infiziert sind, noch nicht stark zurück.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden weiter zahlreiche Patienten behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Mittwoch, 2. März, wurden 42 880 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 176 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 47 283 (+ 452 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 321 Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten im Landkreis bei 4082 Personen (+ 275 Fälle zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch, 2. März, 78 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 1819,4 an (Stand Dienstag, 16 Uhr), am Vortag lag dieser Wert bei 1836,8.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis steht nur für folgende Personen bereit:

· Personen, die keine Symptome einer Corona-Infizierung haben, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder

· Personen, die über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko erhalten und zudem einen positiven Antigen-Schnelltest vorliegen haben oder

· Personen, die in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in einem vergleichbar vulnerablen Bereich wie beispielsweise in einem Krankenhaus, Dialysezentrum oder in einer Obdachlosenunterkunft behandelt oder untergebracht werden

Weitere Infos unter: www.Lrasbk.de/PCR-Abstrichstelle

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.