2 In einem Impfzentrum wird eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus verabreicht. Foto: Weißbrod

Der Fokus liegt aktuell auf mannigfaltigen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie scheint in den Hintergrund gerückt zu sein. Aber ist sie das wirklich?















Schwarzwald-Baar-Kreis - Was erwartet die Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis in den nächsten Monaten? Wie gut ist unser Gesundheitssystem gerüstet? Oder ist Corona die neue Normalität? Darüber sprachen wir mit Paul Graf La Rosée, Professor und Direktor der Klinik für Innere Medizin II, die am Schwarzwald-Baar-Klinikum für Onkologie, Hämatologie, Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin verantwortlich zeichnet.