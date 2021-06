1 Die Maske für Kinder in der Schule ist in der Debatte. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Erst Ende nächster Woche will die Landesregierung in Stuttgart über mögliche Lockerungen angesichts sinkender Inzidenzen entscheiden. Das ist viel zu spät. Jetzt muss die Maskenpflicht für Kinder fallen, kommentiert Christoph Link.

Stuttgart - An dem Tag, als man in Baden-Württemberg die Maskenpflicht für Grundschüler eingeführt hat, lag die Inzidenz landesweit bei über 100. Es war der 22. März, und in zwei Kreisen lag die Zahl der Neuinfektionen sogar bei über 200 pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Das Bild hat sich nun aufgehellt. Landesweit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz, ist jetzt bei knapp 24, in drei Kreisen unter zehn.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen