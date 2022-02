1 Im Waldmössinger Schulstreit wegen der Corona-Maßnahmen ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Foto: Wegner

Die allgemeine Schulpflicht gilt auch in Waldmössingen und während der Corona-Pandemie. Dies ist das Ergebnis in der Auseinandersetzung zwischen fünf Familien in dem Ort und der zuständigen Schulbehörde am Regierungspräsidium (RP) Freiburg. Muss nun die Polizei die Kinder in die Schule bringen?















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schramberg-Waldmössingen/Freiburg - Die Familien wollen ihre Kinder keine Masken tragen oder nicht regelmäßig auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen und die Zweitklässler stattdessen lieber zuhause privat unterrichten. Weder ein Bußgeldverfahren des zuständigen Ordnungsamts Schramberg noch Gespräche mit der Schulbehörde haben Bewegung in die Sache gebracht.

Daher zieht die Behörde nun die Daumenschrauben an und leitet ein Zwangsgeldverfahren gegen die Eltern der betroffenen Kinder ein. "Das Zwangsgeld kann mehrere Tausend Euro betragen. Das Verfahren kann mehrere Wochen dauern", so Heike Spannagel, Sprecherin des RP in Freiburg: "Maßgebliche Kriterien für die Höhe des Zwangsgeldes können die Bedeutung der Angelegenheit, die Intensität der Weigerung der Eltern sowie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern sein."

Unter Polizeizwang zur Schule?

Sollte auch das Zwangsgeldverfahren nichts am Verhalten der Familien ändern, könnten die Kinder von der Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl abgeholt und unter Zwang in die Schule gebracht werden. Realistisch sei so ein Szenario aber nicht, so ein Sprecher des Schramberger Ordnungsamtes unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion. Und auch Heike Spannagel betont: "Wichtig ist uns der Hinweis darauf, dass alle Maßnahmen, die wir von staatlicher Seite gegen die Verletzung der Schulpflicht ergreifen, verhältnismäßig sein müssen. Wir müssen dabei vor allem das Wohl der Kinder im Blick behalten." Die Leidtragenden seien in solchen Fällen am Ende eh immer die Kinder, die seit Monaten nicht mehr im Unterricht waren, so Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos). Im schlimmsten Fall würden den Eltern Konsequenzen bis hin zum Sorgerechtsverfahren drohen. Soweit solle die "Eskalationsspirale" aber nicht gedreht werden, so Schäfer.

Andernorts: falsche Masken-Atteste

Der Fall der "Corona-Schule" in Waldmössingen hat seit Ende 2021 bundesweit Schlagzeilen gemacht und die Behörden alarmiert, die Verletzung der Schulpflicht durch die fünf Familien begann aber wohl schon nach den Sommerferien im vergangenen Jahr. Sie ist nicht der einzige Fall, der das RP in Freiburg als zuständige Schulaufsicht beschäftigt, so Bärbel Schäfer, die erklärt, dass ungültige Masken-Atteste in der Corona-Krise vor allem an Waldorfschulen in Südbaden ein Problem gewesen seien. In einem Fall habe man an einer Waldorfschule 55 Fälle von nicht regelkonformen Masken-Attesten festgestellt.

An staatlichen Schulen seien ähnliche Vorfälle lediglich als Einzelfälle bekannt. Teilweise sei man mit "formelhaften Attesten" von bestimmten Ärzten auch an die Ärztekammer gegangen, so Schäfer. Die Kammer müsse schließlich wissen, "was da unterwegs ist". Bußgeldverfahren habe es bisher aber nur in Einzelfällen gegeben, so Schulabteilungspräsident Thomas Hecht vom RP Freiburg. Viel wichtiger sei, dass die betroffenen Kinder sich an die Maskenpflicht halten würden, was mittlerweile in den meisten Fällen auch der Fall sei, so Schäfer weiter. "Wenn das passiert, werten wir es als Erfolg."