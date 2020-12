Corona-Schnelltests in VS Friedengrund und Messeparkplatz sind die Testorte

Wann und von wem?

Über die Bühne geht die aktion am Mittwoch, 23. Dezember. In Villingen-Schwenningen wird sie vom DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen durchgeführt. Testen lassen kann man sich auf dem Parkplatz Messegelände im Stadtbezirk Schwenningen oder dem Parkplatz Friedengrund im Stadtbezirk Villingen.

Aufwand

Es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Vor Ort stehen keine sanitären Anlagen zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte geben vor Ort ihr Bestes, um die Wartezeit so kurz wie mög-lich zu halten.

Anmeldung

Eingeladen zur Testung sind nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären. Bürger können online oder telefonisch einen Termin für die Durchführung eines kostenlosen Covid-Schnelltests am 23. Dezember 2020 buchen. Online-Terminvereinbarung: https://www.etermin.net/DRK-KreisverbandVS

Wer online einen Termin vereinbart, muss zum Schnelltest-Termin seine Buchungsbestätigung mitbringen (ausgedruckt oder auf dem Mobiltelefon anzeigbar), die vom Buchungssystem zugeschickt wird. Zudem wird mit der Buchungsbestätigung ein Formular mitgeschickt, welches vollständig ausgefüllt ebenfalls zum Termin mitgebracht werden muss. Telefonische Terminvereinbarungen sind möglich am Montag, 21., und Dienstag, 22. Dezember, von 15 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 07721/89 88 66.

Im "positiven" Fall

Wer an der Weihnachts-Testaktion auf das Coronavirus teilgenommen hat und ein positives Testergebnis erhält muss sich in Absonderung (Quarantäne) begeben, informiert schnellstmöglich seine Haushaltsangehörigen, gibt bei Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes Auskunft und kann im zentralen Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, am Mittwoch, 23. Dezember, einen laborbestätigten PCR-Test durchführen lassen.

Das zentrale Abstrichzentrum hat aufgrund der Schnelltest-Aktion am Mittwoch, 23. Dezember, eine verlängerte Öffnungszeit von 13 bis 17 Uhr.