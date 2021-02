Corona-Schnelltests in Dobeler Heim Sehr gute Zusammenarbeit mit Bundeswehr

Auch in Dobel sei vom Landratsamt abgefragt worden, ob Hilfe benötigt werde, so ASB Nordschwarzwald-Geschäftsführerin Melanie Lausegger. Drei Wochen lang werden jetzt statt nur montags, mittwochs und freitags auch an den Hauptbesuchstagen Samstag und Sonntag zu bestimmten Zeiten Besucher kostenfrei getestet. "Das Personal", erklärt Lausegger, "ist sowieso angehalten, sich mindestens dreimal die Woche testen zu lassen". Die Bewohner werden im Übrigen weiterhin von Pflegefachkräften aus dem Haus einmal wöchentlich getestet.

Alles aufgebaut

Am Montagnachmittag stehen Angehörige geduldig vor dem Eingang der Seniorenresidenz, treten mit Maske und Abstand ein, geben ihre Daten zur Erfassung. Mitarbeiterin Franziska Hieber bringt sie dann in den Testraum.

Die beiden Oberstabsgefreiten Jan S. und Alex G. haben alles aufgebaut. Der eine erfasst sämtliche Daten, der andere – in Schutzanzug, Gummihandschuhen, mit FFP2-Maske und Schild – nimmt den Nasenabstrich. Sie kommen von einem Jägerbataillon aus Donaueschingen und sind derzeit gemeinsam mit acht Kollegen in Altensteig-Wart untergebracht, gehören also zu jenen zehn Soldaten, die vom Landkreis zur Unterstützung in verschiedenen Pflegeheimen angefordert wurden.

Vorgebildet als Ersthelfer

Davor, erzählen sie, waren sie bereits einige Wochen lang in Stuttgart zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Beide sind einschlägig vorgebildet als Ersthelfer und erhielten eine Schulung für die Testungen. Heimleiterin Kruppa lobt: "Es funktioniert sehr gut. Eine kurze Einweisung für unsere Schnelltests hat genügt."

Jetzt hofft sie auf eine mögliche Verlängerung der Aktion. Immerhin: Allein in der ersten Testungsstunde am Montagnachmittag waren schon 13 Besucher und elf Mitarbeitende zur Testung da. Zum Glück alle "negativ". Fritz Kappler aus Höfen freut sich, nach 15-minütiger Wartezeit nun seine Mutter besuchen zu dürfen. Diese Zeit nehmen sämtliche Besucher gern in Kauf.

Übrigens: Zur Impfung durch ein mobiles Impfteam angemeldet ist die Seniorenresidenz seit vergangener Woche. Noch müssen sich Mitarbeiter und Bewohner gedulden: Engpass ist wie überall der fehlende Impfstoff.