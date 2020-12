Corona-Schnelltests gut angenommen Festtagsbesuche auch in Horb mit gutem Gewissen

130 Menschen in zwei Stunden getestet

In Horb waren die Johanniter um ihren Ortsbeauftragten Gerold Imhof am 24. Dezember mit 16 ehrenamtlichen Helfern vor Ort, um innerhalb von zwei Stunden bei rund 130 Personen mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs den Schnelltest zu machen. Mit dabei war auch der hauptamtliche Regionalvorstand Wolfgang Thomas, und die gesamte Aktion wurde vom Tübinger Arzt Michael Gregor ärztlich betreut. In der Horber Markthalle standen an drei Stationen Aktive der Malteser bereit, die gut geschützt mit Maske, Visier, Handschuhen, steriler Kleidung und ständig desinfizierten Geräten die wenigen Handgriffe durchzuführen, die für den Abstich notwendig waren. Auch wurden die Teilnehmer hier über das, was sie erwartet, im persönlichen Gespräch unterrichtet. Vor und hinter der Markthalle stand jeweils ein Einsatzfahrzeug, das als fahrbares Labor diente. Die Helfer, die an diesem regnerischen und recht windigen Tag Dienst im "Labor" hatten, hatten den besten Part während dieser Aktion erwischt, denn sie standen in gut klimatisierten und gewärmten Räumen. "Die Tests können nur in genau temperierter Umgebung stattfinden", erklärte Imhof hierzu.

Helferinnen brachten die Abstriche, sicher in Reagenzgläser verpackt, samt den dazugehörigen Papieren zu den beiden Testzentren, und die "Laboranten" starteten hier ein festgelegtes Testverfahren. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten konnten sie Auskunft geben. Zeigte ihr Testgerät einen Strich, so war der Proband Corona-negativ und durfte sich abends die Würstchen samt Kartoffelsalat bei den Eltern oder den Kindern schmecken lassen. Zeigte das Testgerät hingegen zwei Striche, hieß es für die betroffene Person: ab in Quarantäne. Da die gesamte Aktion anonym und entsprechend der ärztlichen Schweigepflicht ablief, wurden keine Namen genannt, sondern nur Zahlen aufgerufen und keine genauen Ergebnisse nach außen bekannt gegeben. Die zentrale Behördenstelle, bei der alle Testergebnisse zusammenliefen, gab lediglich bekannt, dass insgesamt nur etwa ein halbes Prozent aller Getesteten betroffen war. Es gab auch keine schriftlichen Bestätigungen oder sonstige Dokumente, die das Testergebnis belegen, sondern nur das gute Gefühl, dass man alles getan hat, um sich und seine nächsten Angehörigen zu schützen.

Test-Kontingent voll ausgeschöpft

Für Elisabeth Lindner vom Horber Hohenberg, die sich zusammen mit ihrem Mann Volker testen ließ, brachte der Schnelltest die Gewissheit, dass sie mit ruhigem Gewissen ihre Kinder und Enkelkinder besuchen darf. Und auch Stephan Oechsle, Lehrer am Horber MGG, nutzte die Möglichkeit eines solchen kostenfreien Tests. "Ich hab‘ gestern beim ›Weihnachten schenken‹ mitgeholfen und bin dabei mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Heute Abend möchte ich zusammen mit meiner Frau, die sich auch testen lässt, meine Eltern besuchen. Mein Vater ist 75 Jahre alt, hatte erst kürzlich eine Operation überstanden, und da wäre es fatal, wenn wir den Virus mitbrächten. Da gibt so ein Schnelltest, trotz aller Risiken, die noch bleiben, ein wenig Sicherheit", so seine Motivation, um an dieser landesweiten Aktion teilzunehmen.

Wie wichtig den Menschen diese Art von Test ist, das zeigt allein die Tatsache, dass an allen Teststationen das mögliche Test-Kontingent innerhalb kürzester Zeit erreicht war. Getestet wurde man nur nach vorheriger Anmeldung, und in Horb sagten nur sehr wenige ihren Termin ab, wie Gerold Imhof bilanzierte. "Für die, die sich abgemeldet haben, konnten wir Laufkundschaft mit in den Test reinnehmen", ergänzte der Ortsbeauftragte, der sich freute, dass sein Team den Horbern diese Art von medizinischem Dienst anbieten konnten.