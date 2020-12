Corona-Schnelltest vor Weihnachten Noch Termine in den Donauhallen möglich

Donaueschingen - "Gleich am Morgen herrschte ziemlich Andrang und die rund 15 Helfer, die im Einsatz sind, hatten jede Menge zu tun", bilanziert Donaueschingens Rotkreuz-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Gähme. "Jetzt um die Mittagszeit rum ist es glücklicherweise ruhiger geworden", so Gähme, der zusammen mit Andreas Beret von der Stadt Donaueschingen für das Hygienekonzept, die Testaktion und deren Ablauf in den Donauhallen verantwortlich zeichnet.

Oberbürgermeister Erik Pauly ist ebenfalls positiv überrascht, dass es "ruhiger und überschaubarer" zugeht als befürchtet. "Besser so ruhig wie jetzt bei uns in den Donauhallen als unkontrollierte, wilde Warteschlagen, in denen das gegenseitige Ansteckungsrisiko wahrscheinlich viel höher wäre", so Pauly.