1 Tabu in der Lahrer Kita: Kinder auf Corona zu testen, kam für die ehemalige Krippenbetreiberin nach eigener Aussage nicht in Frage. Foto: Stratenschulte

Weil sie Vorgaben zum Schutz vor dem Corona­virus nicht eingehalten hat, wurde eine Lahrer Krippe geschlossen. In der Einrichtung werden aber weiterhin Kinder betreut, es droht eine Geldstrafe.















Lahr - Der Fall hat eine lange Vorgeschichte, ist geprägt von teils widersprüchlichen Darstellungen – und scheint noch lange nicht abgeschlossen. Die LZ hat mit den Beteiligten gesprochen, ihre Aussagen und die gesicherten Fakten zusammengetragen.

Der Beginn: Den Stein des Anstoßes gab die mittlerweile Ex-Kita-Betreiberin selbst. In einem Leserbrief hatte sie im Frühjahr 2021 öffentlich bekundet, dass in ihrer privaten Krippe Kinder auch krank kommen dürften und bei ihr nicht auf das Coronavirus getestet werde. Die Stadtverwaltung wurde aufmerksam. "Wir haben das natürlich registriert und die zuständigen Behörden informiert", berichtet Bürgermeister Guido Schöneboom.

Der erste Behördenbesuch: Am 2. Juni vergangenen Jahres klingelten Vertreter des Ortenauer Gesundheits- und des Landesjugendamts an der Einrichtung in einem Lahrer Stadtteil – und schlossen sie "mit sofortiger Wirkung", wie Kristina Reisinger vom baden-württembergischen Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS, siehe Info) berichtet. "Vor allem, aber nicht ausschließlich Hygienegründe" hätten zum dauerhaften Erlöschen der Betriebserlaubnis der Krippe geführt.

Der öffentliche Auftritt: Die frühere Kita-Leiterin trat am vergangenen Samstag bei der Corona-Demo auf dem Museumsplatz ans Mikrofon. Vor mehreren Dutzend Zuhörern bestätigte sie, auf Desinfektionsmittel in ihrer Einrichtung verzichtet und nie Kinder weggeschickt zu haben, "auch wenn sie zum Beispiel Durchfall hatten". Zudem erwähnte sie ein weiteres Aufeinandertreffen mit Amtsvertretern, das sie am Ende "meine staatliche Zulassung" gekostet habe.

Der zweite Behördenkontakt: Mitte Oktober 2021 habe der KVJS erfahren, dass in der Krippe weiterhin Kinder betreut würden, berichtet Sprecherin Reisinger. "Daraufhin haben wir mitgeteilt, dass der Betrieb einer Einrichtung ohne Betriebserlaubnis rechtswidrig ist und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen kann." Erneut habe es eine Aufforderung gegeben, die Kita zu schließen.

Das Gespräch mit der Ex-Betreiberin: Die LZ hat ein längeres Telefonat mit der Pädagogin geführt, dabei ging es auch um die Beweggründe für ihr Handeln. In der Zeitung will sie davon aber nichts lesen, machte sie mehrfach deutlich. Bei der Kundgebung auf dem Museumsplatz hatte die Frau gesagt, "dass man sich heute entscheiden muss, auf welcher Seite man steht". Das könne im Zweifel auch bedeuten, nicht mehr arbeiten zu dürfen und in der Konsequenz vom Ersparten leben zu müssen. Sie habe gegenüber den staatlichen Stellen bewusst mit offenen Karten gespielt.

Die Fortsetzung: Dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist, konnten die Demo-Besucher vergangene Woche bereits erahnen, als die ehemalige Krippenbetreiberin erklärte: "Ich habe trotzdem Kinder, ich mache es jetzt im Prinzip ehrenamtlich, weil mir die Eltern ihre Kinder weiterhin anvertrauen." Was ihr zum Verhängnis werden könnte: Das behördlich auferlegte Verbot ist mit Unentgeltlichkeit nicht zu umgehen. Das Landesjugendamt stellt klar: Wer Kinder regelmäßig mindestens zehn Stunden pro Woche in Gruppen betreut, braucht dafür eine Zulassung. Der KVJS prüft, ob das in Lahr der Fall ist: "Wir befinden uns aktuell weiterhin in der Sachverhaltsklärung und in Kontakt mit dem Träger. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen." Eine Strafe stehe nach wie vor im Raum. Das Gesetz sieht für unerlaubte Kinderbetreuung ein Bußgeld von bis zu 500 Euro vor, in Wiederholungsfällen droht sogar eine Freiheitsstrafe.

Info: Das ist der KVJS

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) ist ein sogenanntes Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für alle 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs. Dem KVJS ist auch das Landesjugendamt angegliedert. Dieses ist unter anderem für die Erteilung von Betriebserlaubnissen für Betreuungseinrichtungen zuständig und soll dort die Einhaltung bestimmter Qualitätsniveaus überwachen.