1 Kontrollen in Gaststätten, ob die 3G-Regelungen eingehalten werden, übernimmt in Stichproben das kommunale Ordnungs- oder Landratsamt. Nur, von einer angeblichen Kontrolle kürzlich in Schramberg weiß niemand etwas Genaueres. (Symbolfoto) Foto: Soeder

In einem Schramberger Gastronomiebetrieb kontrollieren drei Personen samstagabends mit einer Stichprobe, ob die anderen Gäste 3G nachweisen können – und inwiefern der Wirt dies überprüft. Klingt nach Corona-Alltag. Nur dass niemand weiß, wer die Kontrolleure waren.















Schramberg - Ein Leser unserer Zeitung berichtet erstmals von der Aktion: "Dass Kontrollen in Gaststätten durchgeführt werden, ist ja auch in Ordnung so", betont er, dass er mit Maßnahmen gegen Corona per se kein Problem hat. Er finde es aber fragwürdig, dass die Kontrolleure sich anscheinend – er war selbst nicht zugegen – erst sehr spät als solche im Gastraum zu erkennen gegeben hätten – und auch nicht uniformiert gewesen seien. "Da muss es doch Protokolle geben, die man befolgen muss", so der Mann.