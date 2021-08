Landesliga VfB Bösingen startet mit 7:1-Kantersieg

VfB Bösingen 1:7 (0:1). Perfekter Saisonstart für den VfB mit historischem Kanter-Ergebnis: Der höchste Auswärtssieg in der Bösinger Landesligageschichte war hoch verdient. Die Gäste waren dem SSC Tübingen über 90 Minuten in allen Belangen überlegen – läuferisch, spielerisch und in punkto Konzentration. Brauchten jedoch eine halbe Stunde Anlaufzeit, ehe der Tor-Knoten platzte.