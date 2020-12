Corona-Quarantäne im Kreis Calw Wenn die Pflicht zur Mülltrennung entfällt

Gilt bis Quarantäne aufgehoben ist

Das betrifft neben Schutzkleidung, Verpackungen, Altpapier, Taschentücher, Servietten und Hygieneartikel zusätzlich auch Bio- und Küchenabfälle. Diese Haushalte sind bei diesen Materialien somit von der sonst geltenden Trennpflicht entbunden. Die Abfälle sollten in stabilen und verknoteten Müllsäcken in die Restmülltonne gegeben werden. Dies gilt für betroffene Haushalte so lange, bis alle infizierten Personen offiziell als genesen gelten und die Quarantäne aufgehoben wird.

Hingegen sollen Pfandverpackungen, Altglas, Schadstoffe, Batterien und Elektrogeräte im Haushalt zwischengelagert und dann nach der Quarantäne in die entsprechenden Sammelbehältnisse gegeben werden.

Generell gilt: Überfüllte Gefäße sind von der Abfuhr ausgeschlossen. Wenn die Größe der vorhandenen Restmülltonne in diesem begrenzten Zeitraum nicht ausreicht, ist die Abfallberatung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) die richtige Adresse: Unter der kostenlosen Servicenummer 0800/30 30 839 oder per E-Mail an abfallberatung@awg-info.de kann man sich hinsichtlich der besten Lösung für diesen Zeitraum beraten lassen.

Andere Haushalten gehen wie üblich vor

Alle übrigen Haushalte entsorgen ihre Abfälle weiter getrennt wie bisher, um die Entsorgungskapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen nicht unnötig zu belasten.

Weitere Informationen zu allen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Abfallwirtschaft im Landkreis Calw auf www.awg-info.de.