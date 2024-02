Corona-Quarantäne: Auch Ungeimpfte müssen entschädigt werden

1 Das Land Baden-Württemberg hatte im Oktober 2021 als erstes Bundesland die Zahlungen an Impfverweigerer eingestellt. Foto: imago images//Petra Nowack

Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg Ungeimpfte nicht mehr entschädigt, wenn sie in Quarantäne mussten. Das war nicht rechtmäßig, sagt nun der Verwaltungsgerichtshof.









Das Land muss Ungeimpften den durch eine behördlich angeordnete Corona-Quarantäne entstandenen Verdienstausfall ersetzen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim im Fall eines selbstständigen Versicherungsmaklers entschieden. Auch einem Arbeitgeber, der dem Land die Fehlstunden einer ungeimpften Angestellten in Rechnung gestellt hatte, wird demnach vom Steuerzahler entschädigt. Der VGH bestätigte damit Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Karlsruhe. In den beiden Fällen ging es um 933 und 600 Euro.