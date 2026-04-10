Corona-Prozess in Lahr: Ehefrau wird wegen Geldwäsche verurteilt

Ein Lahrer Unternehmer soll in großem Stil mit Corona-Teststationen betrogen haben. Vor dem Amtsgericht musste sich jetzt seine Ehefrau verantworten.
Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zog sich Richter Tim Richter für eine gute Dreiviertelstunde zurück. Welches Urteil würde er gegen die angeklagte Lahrerin sprechen? Darüber diskutierten die im Saal wartenden drei Pressevertreter miteinander – eine Prognose mochte keiner der juristischen Laien abgeben. Denn vorausgegangen war ein längeres, kompliziertes Verfahren, das eine Besonderheit aufwies: Zu weiten Teilen ging es um einen Betrug in großem Stil mit Corona-Teststationen, den ein Lahrer Unternehmer 2021 begangen haben soll.