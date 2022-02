5 Eke Reichenbach begrüßt die Teilnehmer der Menschenkette. Foto: Otto

Die "Spaziergänger" haben am Montag in Rottweil in der Hochbrücktorstraße eine neue Bühne gefunden. Die Stimmung heizt sich dort im Laufe des Abends zunehmend auf, ein Teilnehmer widersetzt sich einer Kontrolle, zwei Polizisten werden leicht verletzt. Der Verkehr kommt teilweise zum Erliegen.















Rottweil - Spaziergänger brüllen im Chor "Widerstand", Polizisten werden ausgebuht, wahlweise auch vorbeifahrende Busse. Autofahrer, die hupen, weil sie nicht weiterkommen, ernten ebenfalls ein Pfeifkonzert der Spaziergänger. Zwischendurch Sprechgesänge: "Oh wie ist das schön."

Widerstand und Beleidigung

Die Polizei ist mit recht großem Aufgebot vor Ort, das Anti-Konflikt-Team sucht das Gespräch mit besonders Lautstarken im Tumult. Teilweise muss die Straße von Polizeikräften freigehalten werden. Gegen 18.45 Uhr erklingen Polizeisirenen. Ein Teilnehmer leistet laut Aussage der Polizei bei einer Kontrolle wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht Widerstand und beleidigt die Beamten. Zwei Polizisten werden leicht verletzt. Der Mann wird angezeigt.

Dabei ist es zu Beginn noch recht ruhig in der Innenstadt: Die Polizei sorgt für die gewohnte Pufferzone am Eingang zur oberen Hauptstraße, die Ordner, gestellt vom Stadtjugendring, sorgen an den Absperrungen rund um die Fußgängerzone zudem dafür, dass niemand ohne Maske den abgesperrten Bereich betritt. Auch das Argument "Ich muss nur kurz durch" von einer Dame, die sich dann später bei den Spaziergängern einreihte, zählte nicht.

Elke Reichenbach nimmt zu Vorwürfen Stellung

Elke Reichenbach, Mitorganisatorin der Menschenkette, redet bei der Begrüßung Klartext. Die in der Stadt teilweise laut gewordenen Vorwürfe, dass die Menschenkette und deren Organisatoren mit dem Gegenprotest zusätzlich zu einer Spaltung beitragen, will sie so nicht stehen lassen. Man wolle Ja sagen zu einer Demokratie mit ihren Regeln, und Ja auch zum Impfen als eine Möglichkeit, die Pandemie zu einem baldigen Ende zu führen.

"Wir stehen hier nicht, weil wir die Gesellschaft spalten wollen, wir hoffen, auf dem Wege wieder zusammenzukommen." Man stehe hier, weil Gruppen am rechten politischen Rand einen Keil in die Gesellschaft treiben, so Reichenbach. "Gruppen, die Unzufriedenheit nutzen, um an den Grundfesten unsere Demokratie zu rütteln, und sie zum Einsturz bringen wollen." Die Menschen, die an Corona verstorben sind, mahnten dazu, für das einzustehen, was wirklich wichtig ist.

Sprechgesänge und Trillerpfeifen

Ihr Mitstreiter Peter Bruker bedankt sich ausdrücklich bei den Teilnehmern der Menschenkette, "dass alle eine Maske tragen". Dies sei am Samstag bei der Kundgebung der AfD bei 80 Prozent der Teilnehmer nicht der Fall gewesen.

Nach einer Schweigeminute für die Coronatoten sorgte Gitarrist Bernhard Czmiel aus Furtwangen für den kulturellen Beitrag des Abends. Derweil ziehen die Spaziergänger durch die Gassen ihre Runde um die oberen Hauptstraße herum. Wie immer sind auf den Parkplätzen zahlreiche Autos mit auswärtigen Nummerschildern zu sehen. Mit "Oh wie ist das schön"-Gesängen und Trillerpfeifen bringen sich die Spaziergänger dann am neuen Versammlungsort in der Hochbrücktorstraße in Stimmung. Gegen 18.45 Uhr erklingen Polizeisirenen. Die Kräfte in der Hochbrücktorstraße werden verstärkt. Gegen 19:30 beruhigt sich das Geschehen.

Rund 950 Spaziergänger

Laut Auskunft von Polizeisprecher Uwe Vincon wird die Teilnehmerzahl auf rund 950 Spaziergänger und 220 Teilnehmer der Menschenkette geschätzt. Das sind jeweils weniger als zuvor.

Neue Wege

Die Organisatoren der Menschenkette wollen sich nächste Woche dazu äußern, wie es mit den Montagsprotesten weitergehen soll. Man wolle neue Wege gehen, um eine Befriedung zu erzielen.