1 Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde. Foto: dpa/Marijan Murat

Sigmaringen/Stuttgart - Kritikerinnen und Kritiker der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen haben am Sonntagabend versucht, zum Wohnhaus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) vorzudringen. Eine kleine Gruppe von Demonstrierenden ist nach Angaben der Polizei in einen abgesperrten Bereich an der Zufahrtsstraße zum Haus des Regierungschefs gelangt, wo sie allerdings von Polizeikräften gestoppt wurde. Fragen und Antworten zu dem Vorfall im Überblick.

Wie kam es zu dem Zwischenfall an Kretschmanns Haus?

Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums in Ravensburg fand am Sonntag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in Sigmaringen-Laiz ein sogenannter „Spaziergang“ statt, der unangemeldet war. Rund 60 Menschen haben demnach teilgenommen, der „Spaziergang“ führte an der Zufahrtsstraße zu Kretschmanns Wohnhaus vorbei. Der Demonstrationszug sei vor der Absperrung stehengeblieben und habe mit Einsatzkräften diskutiert, sagte ein Polizeisprecher, anschließend seien die Menschen weitergezogen. Zehn Personen aber seien durch einen Durchgang zwischen zwei Häusern in den abgesperrten Bereich gelangt. Nach kurzer Diskussion mit der Polizei hätten sie den Bereich wieder verlassen. Zuerst hatte die „Schwäbische Zeitung“ berichtet. Die Versammlung sei ansonsten gewaltfrei verlaufen, gegen eine Person, die womöglich als Versammlungsleiter fungiert habe, sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Wie wird das Haus des Ministerpräsidenten üblicherweise abgesichert?

Der Ministerpräsident selbst hat Personenschutz, er war im betreffenden Zeitraum allerdings nicht zuhause. Zu den Sicherungs- und Schutzmaßnahmen an seinem privaten Wohnhaus gibt die Polizei allerdings keine Informationen heraus. Kretschmanns Ehefrau Gerlinde, die in der entsprechenden Zeit nach Hause kam, sei durch die Polizei informiert worden. Die Zufahrtsstraße zum Haus der Kretschmanns sei laut Polizeisprecher „anlässlich des Aufzugs“ abgesperrt worden, normalerweise sei sie frei befahrbar.

Wie reagiert die Politik auf den Vorfall?

In der Pandemie sind Demonstrierende zuletzt häufiger vor Wohnungen von Politikerinnen und Politikern gegangen, teils wurden diese heftig angefeindet oder bedroht. Entsprechend scharf haben Politikerinnen und Politiker auf dem Südwesten am Montag die Vorkommnisse verurteilt. Protestaktionen vor privaten Wohnungen und Häusern von Politikerinnen und Politikern seien eine deutliche Grenzüberschreitung, teilten die Landesvorsitzenden der Grünen – Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller – mit. „Es handelt sich hier klar um persönliche Bedrohungsszenarien und um Einschüchterungsversuche gegen politisch Verantwortliche und ihrer Familien. Diese kalkulierte Einschüchterung ist erschreckend und inakzeptabel.“ Unangemeldete Demonstrationszüge, abgehalten unter dem Tarnbegriff Spaziergänge, halten die beiden für „strategische Selbstverharmlosung“.

Auch der Koalitionspartner der Grünen in der Landesregierung verurteilt das Verhalten. „Es ist okay, wenn Menschen in unserem Land gegen die Corona-Politik der Regierung demonstrieren“, sagte der Vorsitzende der CDU im Landtag, Manuel Hagel, zum aktuellen Vorfall. „Das unterscheidet uns von vielen anderen Staaten auf der Welt.“ Jedes Recht habe aber auch seine Grenzen, jede Freiheit ihre rote Linie – mit dem Versuch, vor das Haus des Ministerpräsidenten vorzudringen, hätten einige Demonstranten das überschritten. „Ich finde es ein absolutes No-Go“, so Hagel.

Auch der Vorsitzende der SPD im Stuttgarter Landtag verurteilte das Verhalten: „Vor dem Privathaus des Ministerpräsidenten zu demonstrieren geht gar nicht“, sagte Andreas Stoch. Dabei gehe es nicht darum, seine Meinung kundzutun, sondern um reines Machtgehabe und den Versuch von Einschüchterung. „Wer in unserem Land Kritik äußern will, hat vielfache Möglichkeiten dazu. Wer andere belagern und bedrängen will, geht zu weit und muss in die Schranken gewiesen werden.“