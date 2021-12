Corona-Protest in St. Georgen

1 Die "Spaziergänger" ziehen durch die Innenstadt. Foto: Schuster

Relativ ruhig bleib es am Montagabend in der St. Georgener Innenstadt – und das obwohl rund 40 Personen zu einem als "Spaziergang" deklarierten Protest zusammengekommen waren.















St. Georgen - Der Corona-Protest in Form sogenannter "Spaziergänge" ist auch in der Bergstadt angekommen: Am Montagabend kamen gegen 18 Uhr etwa 40 Menschen vor dem St. Georgener Rathaus zusammen, um anschließend rund eine halbe Stunde lang durch die Innenstadt zu ziehen.

Polizei beobachtet, greift aber nicht ein

Einige hatten Kerzen angezündet. Die Polizei war vor Ort und überwachte das Geschehen. Eingreifen mussten die Beamten aber nicht, denn es blieb ruhig. Die "Spaziergänger" drehten lediglich ihre Runden durch die Innenstadt, unterhielten sich dabei. Von Schildern oder Parolen wie andernorts war in St. Georgen keine Spur. "Das ist ein Spaziergang, keine Demonstration", war einem der Teilnehmer, nach einer Anmeldung der Versammlung gefragt, wichtig zu erwähnen.

Der Stadt lag am Montagnachmittag keine Anmeldung des Treffens vor. In einer großen baden-württembergischen Telegram-Gruppe war der "Spaziergang" allerdings angekündigt worden.