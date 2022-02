Corona-Protest in Nagold

3 Die Corona-"Spaziergänger" versammelten sich wieder am Rathaus. Foto: Fritsch

Vieles war so wie bei den vergangenen "Spaziergängen" in der Nagolder Innenstadt. Diesmal waren es, laut Polizei, rund 1000 Spaziergänger – mit Maske, ohne Maske, mit heruntergezogener Maske. Auch diesmal hielten sich die Ordnungskräfte – auch bei Kontrollen – zurück. Auch diesmal blieb alles friedlich. Doch der Widerstand gegen die Spaziergänge beginnt sich besser zu organisieren. Und er wird verbal deutlicher.















Nagold - Um 18 Uhr versammelten sie sich wieder am Rathaus, die "Spaziergänger von Nagold". Zogen mal wieder über Vorstadtplatz, Busbahnhof über die Freudenstädter Straße, über den Kleb und die Klebbrücke wieder in die Innenstadt, um dann wieder über die Klebbrücke in den Stadtpark zu gelangen. Dort applaudierte man sich selbst, skandierte immer wieder "Freiheit" und zerstreute sich nach gut einer Stunde wieder.

Die Ordnungshüter, bestehend aus überschaubaren Kräften von Polizei und Ordnungsamt, konzentrierten sich darauf, zunächst beim Start des "Spaziergangs" auf die geltenden Regeln aufmerksam zu machen. Später hatten sie die Klebbrücke auserkoren, um dort die Teilnehmer der Kundgebung dezent aber bestimmt auf die Maskenpflicht hinzuweisen und auch einzelne Personen zu kontrollieren. Der Erfolg ihrer Bemühungen blieb bei den meisten Demonstranten überschaubar – zumindest bei denen, die von vornherein ohne Maske unterwegs waren.

Soweit, so bekannt. Eine neue Qualität nahm derweil der Protest gegen die "Spaziergänger" an, der sich zum zweiten Mal am unteren Marktbrunnen formiert hatte. Nicht nur, dass die "Nagolder Initiative für Demokratie und Solidarität" zu diesem angemeldeten Protest aufgerufen hatte, unter dem eindeutigen Motto: "Spaziergänger und Corona-Leugner sind eine Minderheit. Unser Widerspruch gegen Verschwörungstheorien und Hetze". Vor rund 80 Gegendemonstranten – die Polizei schätzte 60 Teilnehmer, die Organisatoren 100 – wurde ein Aufruf verlesen, der die Position der Gegendemonstranten klar machte: für "klaren Menschenverstand" und gegen "egoistisches Freiheitsstreben", "Spaziergänger stärken die Feinde der Demokratie" und "Gegen Verschwörungstheorien und Hetze muss Widerstand laut werden". Darüber hinaus wurde die Lokalpolitik im Gemeinderat dazu aufgefordert, dem Ansinnen der "Spaziergänger" entgegen zu treten.

Zu einer Konfrontation der beiden Kundgebungen kam es indes nicht. So blieb auch dieser Montagabend in Nagolds Innenstadt friedlich.