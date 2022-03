Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Neue Zeiten bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen: In Nagold war die Protestaktion am Montag erstmals offiziell als Demonstration angemeldet. 550 Menschen waren mit Trillerpfeifen, Plakaten und Sprechchören in der Innenstadt unterwegs. Und das ohne Maskenpflicht.