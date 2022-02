Spaziergang in Rottweil Menschenkette und John Lennon – es bleibt ruhig

In der Oberen Hauptstraße eine Menschenkette und der Friedensong "Imagine" von John Lennon, unten am Hauptstraßenkreuz Spaziergänger und Sprechgesänge: Zu einer direkten Konfrontation zwischen Corona-Protestlern und Gegenaktion kommt es am Montagabend in Rottweil nicht. Es sind weniger Teilnehmer als zuletzt.