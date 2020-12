Corona-Protest Frauen-Bustour darf Station auf Balinger Marktplatz machen

Balingen - Der für diesen Dienstag von 13 Uhr an geplante Stopp der Frauen-Bustour auf dem Balinger Marktplatz kann stattfinden – allerdings unter Auflagen. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Montag entschieden und damit das Verbot nicht bestätigt, das die Stadtverwaltung am Freitag ausgesprochen hatte.