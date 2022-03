1 Am Rathaus in Nagold sammeln sich die "Spaziergänger". Foto: Fritsch

Die Montags-Spaziergänge in Nagold scheinen langlebiger zu sein als gedacht: Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim waren es in der Spitze doch wieder bis zu 400 Personen, die sich zeitweise dem Protestzug durch die Innenstadt anschlossen.















Nagold - Gestartet wurde der Protestzug wie in den vergangenen Wochen bereits üblich vor dem Nagolder Rathaus – da seien es noch so "um die 150 Teilnehmer" gewesen, schätzt der Polizei-Sprecher. Von dort aus ging es diesmal nördlich die Marktstraße hinauf, dann in die Turmstraße und weiter in Windungen durch die Innenstadt. Nach Beobachtungen der anwesenden Polizei schwoll der Protestzug dabei zeitweise auf bis zu 400 Teilnehmer an – allerdings habe es von den eingehaltenen Abständen her keine Beanstandungen gegeben. Auch zu irgendwelchen Zwischenfällen kam es dabei diesmal nicht.

Abschlusskundgebung im Kleb

"Unterm Strich verlief der Protestzug störungsfrei", so der Sprecher des Polizei-Präsidiums Pforzheim. Auch habe es keine "größeren Lärmbelästigungen" gegeben. Zur Abschlusskundgebung, die wie in den Vorwochen wieder im Stadtpark Kleb stattfand, seien es dann nach Zählungen der Beamten wiederum "nur 150 bis 200 Personen" gewesen, die sich daran beteiligten. Im Kleb seien dann zum Schluss "auch Fackeln entzündet" worden, wobei die Protestzug-Teilnehmer aber auch hier nach Einschätzung der Polizei von sich aus "entsprechend Abstand" eingehalten hätten, so dass "keine Gefahrenabwehr nötig" gewesen sei.

Zuletzt sanken die Zahlen

In den zurückliegenden Monaten waren zu den Nagolder Montags-Spaziergängen in der Spitze noch bis zu weit über 1000 Protestierende gekommen, doch zuletzt waren die Zahlen – vor allem auch, nachdem es zu rechtsextremen Vorkommnissen seitens einzelner Demonstrierender in Zusammenhang mit Polizeikontrollen gekommen war – immer weiter zurückgegangen. Nagolds oberster Polizist, Revierleiter Klaus Armbruster, hatte sich in der vergangenen Woche dahingehend geäußert, dass er daher mit einem allmählichen Ende dieser Montags-Spaziergänge rechne. Die jetzt doch wieder anziehenden Zahlen könnten nun jedoch darauf hindeuten, dass diese Protestzüge doch noch mal langlebiger sein könnten als von offizieller Seite gedacht.