1 Der FC Pfeffingen trainiert wieder. Foto: Glökler

Beim FC Pfeffingen startet das Fußballtraining am heutigen Montag wieder.

Albstadt-Pfeffingen - Die Bambini, Jahrgang 2014 und jünger, trainieren dienstags, 17.30 bis 18.30 Uhr; die F-Jugend, Jahrgang 2012/2013, dienstags, 17.30 bis 18.45 Uhr; die E-Jugend, Jahrgang 2010/2011, montags und mittwochs, 17.45 bis 19.15 Uhr; die D-Jugend, Jahrgang 2008/2009, montags auf Lichtenbol und mittwochs in Pfeffingen, jeweils 17.30 bis 19 Uhr; die C-Jugend, Jahrgang 2006/2007, montags und donnerstags, 18 bis 19.30 Uhr; die B-Jugend, Jahrgang 2004/2005, montags und mittwochs, 18 bis 19.45 Uhr, in Onstmettingen und die A-Jugend, Jahrgang 2002/2003, montags in Onstmettingen und mittwochs auf Lichtenbosl, jeweils 19.30 bis 21 Uhr.

Die Aktiven der ersten Mannschaft trainieren dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr, die zweite Mannschaft dienstags und freitags von 19 bis 21 Uhr und das AH-Team donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr, jeweils in Pfeffingen.