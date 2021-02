Corona-Pandemie Zahl der Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt verdoppelt sich

Gleich geblieben ist die Zahl von 14 Infizierten, bei denen vom Labor die Mutation B1.1.7 (britische Variante) nachgewiesen wurde. Davon befinden sich laut Landratsamt noch elf Personen in Isolation und täglicher Überwachung. Außerdem sind zwei weitere positiv getestete Personen gestorben, die Gesamtzahl erhöht sich dadurch auf 116. Die am Mittwoch gemeldeten Infizierten sind aus Baiersbronn (plus fünf), Eutingen (plus drei), Freudenstadt und Loßburg (je eine) sowie aus Horb (plus vier). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 3266 Personen positiv getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3009 (plus vier). 141 (plus neun) akut infizierte Personen befinden sich noch Isolierung. Zum täglichen Lagebericht des Landesgesundheitsamts meldet das Landratsamt Freudenstadt seit über einer Woche eine Differenz von einem Todesfall, was auf eine versehentliche Doppelterfassung zurückzuführen sei. Dies sei zwar gemeldet worden, ist aber noch nicht korrigiert

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag 30,4.