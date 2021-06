1 Eine Spritze wird aufgezogen – wieder wird ein Mensch gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Michael

Wenngleich die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis nur noch verhalten steigt - die Donnerstagsbilanz ist eine traurige – es gibt ein weiteres Todesopfer.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Laut Gesundheitsamt stieg die Gesamtzahl auf 9974 Infektionen seit Pandemiebeginn (+5 im Vergleich zum Vortag), es gibt 9714 Genesene (+12), 207 Todesfälle (+1) und aktuell 53 an Covid-19 Infizierte (-8) im Landkreis Schwarzwald-Baar. Davon wurden in 37 Fällen Mutationen nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag zwölf am Coronavirus erkrankte Personen. Von den insgesamt 48 derzeit verfügbaren Intensivbetten sind 42 belegt, zwei davon durch Coronapatienten, von welchen keiner invasiv beatmet werden muss (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 10.30 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg aktuell mit 5,2 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 8,0. Die fünf neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Donaueschingen (1), Hüfingen (1), Villingen-Schwenningen (2) und Vöhrenbach (1).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung stehen die Städte und Gemeinden zur Verfügung.