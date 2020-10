Corona-Pandemie Wer kann sich von Maskenpflicht befreien lassen?

Wer darf Atteste ausstellen?

Das Ausstellen eines solchen Attests ist ausschließlich Ärzten vorbehalten, wie aus der ärztlichen Berufsordnung hervorgeht. Maßgebliches Entscheidungskriterium beim Ausstellen eines Attests ist das Handeln nach bestem Wissen und unter ärztlicher Sorgfalt, so die Ärztekammer. Dies bedeutet, dass die Entscheidung des Arztes auf eindeutigen medizinischen Befunden beruhen muss.

Ob ein behandelnder Arzt also einer Person mit medizinischen Einschränkung die Unzumutbarkeit des Maskentragens bescheinigen kann, müsse in jedem Fall einzeln abgewogen werden, so die Ärztekammer. Der direkte Austausch zwischen Arzt und Patient sei für die Entscheidung daher unabdingbar. Nur so lasse sich zuverlässig herausfinden, woran ein Mensch leidet und welche Maßnahmen angemessen sind, heißt es in der Antwort der Ärztekammer.

Was passiert bei Verstößen?

Das Ausstellen von Blanko-Attesten ohne vorheriges Arzt-Gespräch entspreche nicht der ärztlichen Sorgfaltspflicht, so die Antwort der Ärztekammer weiter. Vielmehr stelle das Ausstellen solcher Atteste ein Kriminaldelikt dar, das mit Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet werde.

Wer sich selbst unbefugterweise eine Bescheinigung bastelt, mache sich zudem der Urkundenfälschung schuldig, was mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vergolten werden kann.