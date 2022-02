Corona-Spaziergang in Rottweil Zoom-Konferenz trifft auf Interesse – erste Diskussionen auf Augenhöhe

Anders als an den vergangenen Montagen gab es in Rottweil keine Gegendemonstration in Form einer Menschenkette. Elke Reichenbach und Peter Bruker hatten zu einer Zoom-Konferenz unter dem Motto "Miteinander reden" eingeladen.