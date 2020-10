Corona-Pandemie Wanderboom in Wutach-, Gauchach- und Engeschlucht in Löffingen

Die Autos standen am Straßenrand und in den Feldern, ein Durchkommen war teilweise kaum möglich. "Da mussten wir einfach handeln um die Situation zu entschärfen", informierte Ortsvorsteherin Petra Kramer in der jüngsten Sitzung. So wurde der Festplatz als Parkplatz ausgewiesen. "Am ersten Tag parkten über 100 Autos und 15 übernachteten", so Ortsvorsteherin Petra Kramer. Ab Pfingstmontag wurden die Toiletten in der Drei-Schluchten-Halle geöffnet. Für die Reinigung musste sogar eine zusätzliche Reinigungskraft von der Stadt eingestellt werden, die am Wochenende täglich vier Mal und auch unter der Woche jeden Tag im Einsatz war.