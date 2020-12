Corona-Pandemie So wirkt der Knallhart-Lockdown in Schramberg

Friseursalon

Im Friseursalon Sebahat Y.-Bader in der Hauptstraße ging es am Montag heiß her. Nachdem am Sonntag die Regeln der Verschärfungen des Corona-Lockdowns bekannt gegeben wurden, stand auch fest, dass der Friseursalon ab Mittwoch seine Türen schließen muss. Inhaberin Sebahat Yilmaz-Bader hat am Sonntag von 13 bis 21 Uhr mit der Hilfe ihres Mannes die Telefone heiß laufen lassen. Es wurden Kunden umbestellt und Termine abgesagt, damit bei einer außerplanmäßigen Öffnung des Salons am Montag nochmals fleißig geschnitten, geföhnt, geglättet, gelockt und gestylt werden konnte. So sollten möglichste viele Kunden noch am Montag und am Dienstag bedient werden, bevor ab Mittwoch der Salon schließen muss.

Aufgrund unzähliger Kunden und eines vollen Terminkalenders an den beiden fürs Erste letzten Öffnungstagen blieb der Friseurmeisterin nicht einmal die Zeit, unserer Zeitung einige Fragen zu beantworten. "Für Unternehmen ist die gesamte Situation jetzt sehr schwer und es ist mit starken Umsatzeinbußen zu rechnen", sagt Ulrich Bader, Ehemann der Inhaberin. Ohnehin sei die Situation sehr unglücklich gelaufen, ergänzt er – und spricht hier sicherlich den Inhabern sämtlicher Friseursalons in der Umgebung aus dem Herzen.

Einzelhandel

Zwischen dem Bedienen seiner Kunden und den weiteren organisatorischen Tätigkeiten nahm sich Johannes Kempf vom Porzellanhaus Schinle am Montag Vormittag einige Minuten Zeit für ein kurzes Gespräch mit unserer Zeitung. "Wir haben am Dienstag noch komplett geöffnet und sind für unsere Kunden da", sagt der Einzelhändler. Auch wenn er ab Mittwoch coronabedingt seinen Laden schließen müsse, seien er und die Mitarbeiter nach wie vor im Geschäft. "Unsere Kunden haben dann noch die Möglichkeit, Waren bei uns vor Ort abzuholen. Wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nach draußen kann oder möchte, dann liefern wir die bestellten Waren auch an unsere Kunden aus", so Kempf. Es tue ihm als Einzelhändler und seinem kompletten Team sowie den Kunden allerdings sehr weh. "Es ist schade, wenn man sich für die nächste Woche noch etwas vorgenommen hat, beispielsweise noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen wollte und nun ist das nicht mehr möglich", bedauert er. Für ihn stehe allerdings nach wie vor an erster Stelle, die Kunden glücklich zu machen. "Was nachher daraus wird, das werden wir in der Zukunft sehen", rundet er das Gespräch ab. Auch die anderen Einzelhändler, bis auf den Lebensmittelhandel, sind von den neuen Einschränkungen betroffen und müssen ihre Geschäfte ab Mittwoch erst einmal schließen.

Baumarkt

Beim Bühler Bauzentrum und dem Holzland Saum sieht die Situation etwas anders aus. "Ab Mittwoch haben wir für Privatkunden geschlossen, für Handwerksbetriebe sind wir aber nach wie vor da", sagt Hilmar Bühler. Aber auch für Privatkunden gebe es gute Nachrichten. Denn das Team von Bühler Bauzentrum bietet ab Mittwoch einen Abhol- und Lieferservice an. "Das Ganze kann man sich ein bisschen wie eine Drive-In-Station vorstellen", sagt Bühler. Kunden können dann telefonisch, per E-Mail oder Whatsapp-Nachricht ihre Ware vorbestellen und diese dann abholen. "Man muss sich in diesen Zeiten eben etwas einfallen lassen", ergänzt er. Diese Möglichkeit können Kunden dann zu den gewohnten Öffnungszeiten des Baumarkts nutzen.

Tankstelle

Auch wenn das öffentliche Leben weitestgehend eingeschränkt wird, haben Kunden an den bft-Tankstellen in Schramberg und in Sulgen nach wie vor die Möglichkeit, zu den gewohnten Öffnungszeiten zu tanken, wie Hilmar Bühler bestätigt. "Selbst wenn es eine nächtliche Ausgangssperre gibt, gibt es auch abends noch Menschen, die sich durch ihre Arbeit bedingt draußen aufhalten müssen", sagt er. So sollen auch Menschen beispielsweise nach der Spätschicht oder auch Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr weiterhin die Möglichkeit haben, zu späterer Stunde noch ihre Fahrzeuge zu betanken.

Seniorenheim

Am Montag hatte Albert H. Röcker noch keine genauen Informationen für eine weitere Vorgehensweise. Aber es sei in einem Seniorenzentrum ohnehin schwer, genaue Informationen bekannt zu geben, da sich die Situation nahezu andauernd ändere.

Mode

"Wir beugen uns den Beschlüssen, Gesundheit geht vor", erklärt Boris Giesler vom Modehaus Dobler. Allerdings könne man Modeartikel auch telefonisch im Geschäft bestellen. "Wir schicken es per Post oder durch Boten, wenn es vor Weihnachten eng wird", verspricht Giesler.