Corona-Pandemie Sechs weitere Todesfälle im Zollernalbkreis

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilte, seien drei Frauen und drei Männer über 70 Jahre an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Behörde weist aber darauf hin, dass die hohe Anzahl an Todesfällen auf einen Meldeverzug zurückzuführen sei. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der neuartigen Infektionskrankheit beträgt im Zollernalbkreis nunmehr 100.