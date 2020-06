Corona-Pandemie Schutzausrüstung in Tierheimen wird knapp

Region - Die meisten Tierheime in der Region bleiben aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, die täglichen Besucher bleiben aus. Doch der Betrieb steht nicht still - im Gegenteil: Die vierbeinigen Bewohner müssen weiterhin gefüttert, gepflegt, versorgt und die Neuankömmlinge teilweise aufgepäppelt werden. Die Stamm-Gassigeher dürfen deshalb in vielen Fällen die Hunde wieder zum Spaziergang abholen, auch werden nach telefonischen Gesprächen wieder Tiere vermittelt. Trotzdem sind auch die Tierheime immer noch von der Krise betroffen.