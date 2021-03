1 Ein Schüler führt am Morgen vor Unterrichtsbeginn einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Gamberini

Da fällt nicht nur Rathaussprecherin Inge Weber ein Stein vom Herzen: Gestern um 14 Uhr hat sie die bestellten 8000 "Nasenbohrertests" endlich in Empfang nehmen können. Damit können sich die Schüler ab nächster Woche testen.

Horb - Viele Eltern hatten sich schon angesichts der Schulöffnungen gefragt, wann sie sicher sein können, dass ihre Schulkinder kein Corona nach Hause bringen.

Es war eine ganz schöne Zitterpartie, so Rathaussprecherin Weber: "Wie wir am Mittwochmittag erfahren haben, konnte der im Schreiben genannte Test bis Ende dieser Woche nicht geliefert werden – obwohl zugesagt. Die Lieferfirma hat uns stattdessen einen anderen Test, der lieferbar war, angeboten. Dieser ist in der Anwendung sogar noch einfacher, weil die Flüssigkeit direkt im Röhrchen ist."

Der Selbsttest ist ganz einfach, betont Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Es reicht dabei aus, einen schonenden Abstrich vom vorderen Nasenbereich zu entnehmen, teilweise auch salopp als ›Popeltest‹ bezeichnet."

Zwei Tests die Woche

Und damit können die Selbsttests für die Schüler nächste Woche starten. Der Plan ist: Bis zu den Osterferien sollen sich die Schüler zweimal die Woche selbst testen.

OB Peter Rosenberger betont: "Der Test ist für die Schüler freiwillig. Ich appelliere an die Eltern, dass sie mithelfen, dass die Schulen geöffnet bleiben können. Nur so können wir schneller auf mögliche Infektionen reagieren und die Ausbreitung der Pandemie eindämmen."

Denn: Je eher eine mögliche Infektion erkannt wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass nur die Klasse oder die Lerngruppe des positiv getesteten Kindes in Quarantäne muss. Und nicht gleich die ganze Schule. Rosenberger appelliert: "Meine persönliche Meinung: Bitte, bitte, macht alle mit, es hilft nicht, wenn ein Kind daneben sitzt und vielleicht Corona hat. Es schützt die eigenen Eltern und Großeltern."

Laut Rathaus bekommen die Kinder ab Montag den ersten "Nasenbohrer-Test" mit nach Hause – zum Üben mit den Eltern.

Noch eine gute Nachricht: Dank der vielen freiwilligen Helfer und des DRK ist das Bürger-Schnelltestzentrum an der Markthalle auch am Samstag vormittags geöffnet.

Zentrum ab Montag geöffnet

Ab Montag, 22. März, ist das Zentrum an der Markthalle wochentags von 9 bis 11.30 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Dafür sorgt das DRK und die vielen freiwilligen Helfer wie "Nikolaus" Peter Woikowski und seine Ehefrau Rita (Knecht Ruprecht), die inzwischen zu Testern geschult werden. In der Kaserne bleibt es bei den bisherigen Öffnungszeiten von 13 bis 17 Uhr.

Die bisherige Bilanz der Schnellteststrategie der Stadt: Insgesamt haben sich an beiden Testzentren (Markthalle und Kaserne) 850 Bürger testen lassen. An der Markthalle bis gestern 300 Bürger. Dabei wurden sechs Teilnehmer positiv getestet. Das wurde auch durch einen PCR-Test bestätigt.

OB Peter Rosenberger: "Wer sich testen lässt, leistet einen solidarischen Beitrag für die Gesellschaft. Ich freue mich, das die Horberinnen und Horber das Testangebot so rege annehmen. Von den erweiterten Öffnungszeiten in der Markthalle profitieren Berufstätige wie auch der Horber Einzelhandel gleichermaßen."