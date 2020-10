Corona-Pandemie Ordnungsamt kontrolliert Sperrzeit in Rottweil

Auch wenn vereinzelt noch Licht nach 23 Uhr in den Lokalen gebrannt habe, so hätte sich bei näherer Betrachtung nur noch das Bewirtungspersonal in den Gasträumen aufgehalten, meist um aufzuräumen oder um noch andere interne Arbeiten abzuschließen, informiert die Stadt. Dies betone man inbesondere deshalb, so Fachbereichsleiter Bernd Pfaff auf Nachfrage, weil es durchaus bereits Hinweise aus der Bevölkerung gegeben habe, dass da irgendwo "noch Licht brennt". Dies müsse also nicht immer sofort einen Verstoß gegen die Sperrzeit bedeuten.

Von Seiten des Ordnungsamtes danke man den Gastronomiebetrieben ausdrücklich für ihr umsichtiges und richtiges Handeln. Und ebenso auch den Gästen, die sich, so vermutet die Stadtverwaltung, auch erst noch an diese neue und frühere Sperrzeiten-Regelung gewöhnen müssen.

Die Allgemeinverfügung zur Sperrzeit gilt vorerst bis zum 8. November. Derzeit sieht es angesichts der aktuellen Entwicklung allerdings danach aus, dass die Regelung in die Verlängerung geht.

Attest wird vorgezeigt

Neu ist außerdem die Maßgabe, dass auch auf dem Wochenmarkt eine Maske getragen werden muss, weil der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Auch hier habe man – wie angekündigt – am Samstag die Einhaltung der Vorschrift kontrolliert, erklärt Bernd Pfaff. Mit dem Ergebnis sei man ebenfalls zufrieden, die Bürger hielten sich zum ganz überwiegenden Teil an die Regelung. Die Rückmeldung der Ordnungsamtsmitarbeiter hätte ergeben, dass jene, die ohne Maske unterwegs sind, oft ein entsprechendes Attest vorweisen konnten, das sie von der Pflicht entbindet.

Angesichts der nun wieder verschäften Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie sei die Situation im Ordnungsamt natürlich angespannt, sagt Pfaff. Dennoch könne die Lage momentan "mit Bordmitteln" bewältigt werden. "Wir kontrollieren so gut es geht", so Pfaff. Die Mitarbeiter würden auch einmal einen Blick in einen Laden werfen und insgesamt die Augen offen halten, gerade in Bezug auf die Maskenpflicht. Aber letztlich fordere die Corona-Lage "die Vernunft und die Einsicht jedes Einzelnen". Das gelte nicht zuletzt für den wichtigen privaten Bereich, wo das Ordnungsamt eben gar keine Handhabe hat.