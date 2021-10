Heimspiel in Fußball-Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen FC Homburg

Für die TSG Balingen war in den jüngsten Spielen nichts zu holen. Vor heimischer Kulisse soll nun wieder gepunktet werden. Gegner am elften Spieltag in der Regionalliga Südwest ist kein geringerer als der FC Homburg.