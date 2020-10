Corona-Pandemie Mehr als 40 weitere Busse im Zollernalbkreis

"Überall wird von Corona gesprochen, aber in den Schulbussen sitzen alle Kinder dicht gedrängt beieinander." Sätze wie diese fanden sich in den vergangenen Wochen immer wieder in den Nachrichten und Kommentaren auf unseren Facebook-Seiten. Und auch im persönlichen Gespräch beschwerten sich einige Eltern über die "unhaltbaren Zustände in den Schulbussen".

Dabei gibt es im Rahmen der Corona-Verordnung eine klare Aussage der Landesregierung, ab wann ein Bus "überfüllt" ist: Das Landratsamt bekommt Fördergelder des Landes Baden-Württemberg ab einer vollständigen Auslastung aller Sitzplätze eines Busses. Ausnahmen gelten für Niederflurbusse mit geringer Sitzplatzanzahl - hier müssen neben der Sitzplatzauslastung auch 20 Prozent der Stehplätze belegt sein.