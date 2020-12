Corona-Pandemie Kritik an Nagolder Präsenz-Sitzungen

Während anfangs der Corona-Krise noch die Sitzungen des Gemeinderats in Nagold ganz abgesagt wurden, wählte man später aus Infektionsschutzgründen einen weitläufigeren Ort. Seitdem finden die Sitzungen des Rats und seiner Ausschüsse in der Nagolder Stadthalle statt – unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit viel Abstand zwischen den Ratstischen und auch den Gästen, die ganz hinten in der Halle Platz nehmen können, so dass die Sitzungen auch weiterhin öffentlich stattfinden können.

In dem Schreiben der SPD wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung "zunehmend dringlicher" aufgefordert werde, Kontakte einzuschränken und große Vorsicht bei alltäglichen Verrichtungen walten zu lassen. "Auch wenn die gültigen Verordnungen, Sitzungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens genehmigen, erscheint es uns durchaus wichtig, dass der Gemeinderat auch beispielhaft für die Bevölkerung seine Sitzungen digital durchführt. Nicht nur, weil sicher viele Familien nur virtuell mit manchen Verwandten verbunden sein können sondern auch, weil Vereine und Gemeinschaften auch dazu angehalten werden sollten, ihre jeweiligen Geschäfte digital zu regeln", schreibt die Fraktion der SPD an den Nagolder OB. Nach Recherchen der Fraktion sei es durchaus möglich, technischen Voraussetzungen für eine digitale Sitzung zu schaffen. Die Verwaltung hätte schon im Frühjahr bewiesen, dass es möglich sei, den Gemeinderat per Videomeeting zu versammeln. Inzwischen seien auch die rechtlichen Voraussetzungen durch die Gemeindeordnung geschaffen.

"Warum sollte das nicht möglich sein?"

Laut Mitteilung der SPD erläuterte OB Großmann öffentlich in der Antwort zu einem früheren Antrag der Fraktion auf digitale Sitzungen, dass dies nur in "Hochphasen der Pandemie" möglich sei. "Das sieht die Nagolder SPD inzwischen gegeben", heißt es in der Pressemitteilung.

Durch die Ausstattung des gesamten Gemeinderates mit iPads seien auch die technischen Voraussetzungen inklusive der Möglichkeit, durch die Verwaltung technische Unterstützung zu erhalten, vorhanden. Darüber hinaus fordert die Fraktion, in der Stadthalle endlich eine WLAN-Versorgung einzurichten.

Die SPD verweist "zur Orientierung" auf vergleichbare Situationen. Der Kreistag, der Regionalverband Nordschwarzwald und zum Beispiel auch der Gemeinderat der Stadt Wildberg könnten gemäß der Gemeindeordnung digital tagen. "Warum sollte das in Nagold nicht möglich sein?"

Über einen Live-Stream könne auch die Öffentlichkeit an der Sitzung teilnehmen, dieser könnte über die Internetseite der Stadt Nagold erfolgen, um auch der Öffentlichkeit eine geschützte Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen. Die SPD merkt dazu generell an: "Auch über die aktuelle Situation hinaus wäre das eine gute Möglichkeit, der Sitzung des Gemeinderates mehr Öffentlichkeit zu geben."

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung der SPD-Fraktion: "So kurz vor Weihnachten eine Sitzung mit mehr als 50 Personen durchzuführen hält die Fraktion für sehr problematisch." Man hoffe "auf die Vernunft der Verwaltung".