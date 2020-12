Corona-Pandemie Kreisweites Impfzentrum kommt nach Dornstetten

Kreis Freudenstadt - Das zentrale Corona-Impfzentrum für den Kreis Freudenstadt kommt nach Dornstetten. Eigentlich sollten zwei Zentren eingerichtet werden – eins in Horb in der ehemaligen Kaserne, das andere in Obertal im ehemaligen Sanatorium. Beide Standorte hatte der Landkreis dem Sozialministerium vorgeschlagen. Das Land wolle aber nur ein Impfzentrum, sagte Reinhard Geiser, Erster Landesbeamter, am Montag in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses.