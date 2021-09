1 Die Infektionszahlen für die Region um Villingen-Schwenningen steigen weiter. (Symbolfoto) Foto: Balk

Die Infektionszahlen für die Region um Villingen-Schwenningen steigen weiter.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit 38 Neuinfektionen am Freitag geht der Schwarzwald-Baar-Kreis in der Corona-Statistik in Wochenende. Das Gesundheitsamt meldet nun 10 802 Infektionen seit Pandemiebeginn, 10 255 Genesene (+16 im Vergleich zum Vortag), weiterhin 215 Todesfälle (+0) sind hierin enthalten. Aktuell sind damit 332 Personen (+22) aktiv infiziert, 56 davon sind vollständig geimpft. Unter den aktiven Fällen sind 255 Mutationen nachgewiesen worden – jedes Mal die Delta-Variante.

Zwei Patienten auf Intensivstation

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag acht am Coronavirus erkrankte Personen, zwei davon liegen auf der Intensivstation, einer muss dort auch invasiv beatmet werden.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichte eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis von 117,4 (Stand: Donnerstag, 16 Uhr), am Vortag lag sie bei 109,5.