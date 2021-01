Corona-Pandemie Inzidenz im Kreis Calw liegt jetzt bei 199,7

Kreis Calw - Die von Landratsamt gemeldeten 84 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: In Calw sind es 13, in Altensteig elf, in Bad Wildbad zehn. Neun sind es in Schömberg und Haiterbach. Aus Nagold werden acht Neuinfektionen gemeldet. Vier sind es in Oberreichenbach, je drei in Althengstett, Neuweiler und Simmozheim. Aus Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein und Wildberg meldet die Behörde je zwei Fälle. Auf einen Fall kommen Bad Herrenalb, Ebhausen, Höfen und Rohrdorf.

Der vom Landesgesundheitsamt gemeldete Inzidenzwert liegt im Kreis bei 199,7.