Corona-Pandemie Infektionszahlen im Kreis Freudenstadt steigen weiter

Kreis Freudenstadt - Am Samstag, 9. Januar, wurden dem Landratsamt 60 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es nochmals elf. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach, Loßburg Seewald und Waldachtal (jeweils plus eine), Baiersbronn (plus 13), Dornstetten (plus sechs), Empfingen (plus drei), Freudenstadt (plus zehn), Glatten (plus zwei), Horb (plus 28) und Pfalzgrafenweiler (plus fünf). Stand Sonntag gibt es 283 (plus fünf) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Freudenstadt insgesamt 2912 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2548 (plus sechs). Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 81.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) steigt wieder an. Sie lag am Sonntag nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 161,5. Am Freitag lag der Wert noch bei 130,2. Noch höher war die Inzidenz dagegen mit 265,1 im Kreis Calw und im Kreis Rottweil (180,2). In den Nachbarkreisen Ortenaukreis (139,2) und Tübingen (90,5) ist der Wert dagegen niedriger. Die Zahl der Infizierten verteilt sich auf die Städte und Gemeinden im Kreis Freudenstadt wie folgt: Alpirsbach 79, Bad Rippoldsau-Schapbach 19, Baiersbronn 369, Dornstetten 205, Empfingen 119, Eutingen 158, Freudenstadt 556, Glatten 55, Grömbach 19, Horb 732, Loßburg 92, Pfalzgrafenweiler 245, Schopfloch 58, Seewald 33, Waldachtal 164 und Wörnersberg neun.