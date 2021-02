Corona-Pandemie in VS

1 Yvonne Hauser und rund 40 Mitstreiter setzen vor dem Ostbahnhof mit dem Entzünden von Friedhofskerzen ein Zeichen "in Gedenken an das Sterben unserer Stadt". Foto: Heinig

Rund 40 Menschen sind am Samstag an den Schwenninger Ostbahnhof gekommen und harren bei klirrender Kälte aus.

"Wir wollen nicht demonstrieren, wir wollen ein Zeichen setzen", sagt die Schwenningerin Yvonne Hauser und zündet eine Friedhofskerze an. "In Gedenken an das Sterben unserer Stadt, an den Einzelhandel und allen, denen das Wasser bis zum Hals steht".

Villingen-Schwenningen - Rund 40 Menschen sind am Samstagnachmittag an den Schwenninger Ostbahnhof gekommen und harren bei klirrender Kälte aus. Die meisten tun es Yvonne Hauser gleich und entzünden ebenfalls eine Kerze. Viele tragen Maske, halten Abstand und wollen vor allem eines ausdrücken: Solidarität mit denjenigen, denen die Verordnungen in der Corona-Pandemie ihre Lebensgrundlage rauben – Einzelhändler, Gastronomen, aber auch Menschen, die arbeitslos wurden.

So wie Volker Kollek. Der Reisebusfahrer sitzt schon seit einem Jahr zu Hause und fragt sich: "Wie soll es weitergehen?" Für den Tourismus gebe es momentan keine Perspektiven. Neben ihm steht Jeanette Bucher-Stein. "Wir ruinieren gerade die Psyche von Kindern und Jugendlichen", sagt die ehemalige Personalleiterin von Stein-Automation.

Große Sorge um viele Bereiche der Gesellschaft

Ihre Familie hatte Glück, denn noch vor Ausbruch der Pandemie konnte sie das Traditionsunternehmen verkaufen. Jeanette Bucher-Stein befürchtet jetzt, dass die Regierung die Wirtschaft kaputtmache, weil sie zu wenig auf Ärzte und Wissenschaftler höre. Die Kälte an diesem Tag hält auch Thomas Häring aus Solidarität gerne aus. Er dürfe zwar den Verkauf in seiner Bäckerei und Konditorei betreiben, das angeschlossene Café ist aber geschlossen. Was an Umsatz bleibe, sei "weniger als die Hälfte", denn insgesamt ist lange nicht so viel los wie in normalen Zeiten, besonders an den Wochenenden.

Gekommen ist an diesem Nachmittag auch Steffen Kaltenmark-Theus. Der Vorsitzende der Schwenninger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereines solidarisiert sich vor allem mit dem Einzelhandel. Nicht einsehbar sei, sagt er, dass in großen Lebensmittel-Einkaufszentren keinerlei Beschränkungen zu gelten scheinen und kleinere Läden, in denen Abstände viel besser einzuhalten wären und effiziente Hygienekonzepte entwickelt wurden, erst gar nicht öffnen dürfen. In seinem Verein leiden über 500 Mitglieder darunter, dass derzeit keinerlei Freizeitangebote gemacht werden können. Viele sind älter und zudem alleinstehend. "Für sie fallen soziale Kontakte weg", bedauert Kaltenmark-Theus.

Am Ende bleibt für manche nur Hartz IV

Yvonne Hauser freut sich über die große Resonanz, die ihr Aufruf über die sozialen Netzwerke hervorgerufen hat. Als Kopf der Initiative "Wir Schwenninger" mit rund 1500 Mitgliedern, in der sich seit der Pandemie Menschen ehrenamtlich um Menschen kümmern, Einkäufe erledigen, Hunde ausführen, will sie auf die existenzielle Bedrohung für viele ihrer Freunde und Nachbarn aufmerksam machen.

Sie bedankt sich bei Jan Christoph Uhl, der ihr dafür sein Grundstück zur Verfügung stellte und für die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sorgte. Uhl selbst konnte nicht vor Ort sein, obwohl er als Gastronom selbst zu den Opfern der Pandemiebestimmungen gehört. Am Telefon fasst er seine Probleme zusammen: Der Staat sagt zwar Nothilfen zu, das Geld komme aber zu spät, werde nur unter sich ständig ändernden Bestimmungen ausbezahlt und – Risiko! – eventuell zurückgefordert. Ein Lohn für den Unternehmer sei darin nicht enthalten, außerdem müsse der das Kurzarbeitergeld für seine Angestellten vorstrecken. Es drohe Zahlungsverzug und damit Kontensperrung. "Dann bleibt nur noch Hartz IV".