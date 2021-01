Corona-Pandemie in Villingen Pflegeheime hoffen auf Impfstoff

Allein von den mobilen Impfteams ist weit und breit noch nichts zu sehen. Paul Lubina, Leiter der Seniorenresidenz am Kaiserring, wundert das. Sein Haus gehört zur Alpenland GmbH, die in Baden-Württemberg acht Einrichtungen unterhält. Zwei davon, sie liegen im Hohen­lohe-Kreis im Norden des Landes, hatten bereits Impfbesuch, weiß Lubina und sieht daher das Landratsamt in der Pflicht.

Die Seniorenresidenz hatte bislang vier Infizierte. Drei sind wieder genesen, niemand war im Krankenhaus. Einmal wöchentlich wird jeder Bewohner einem Test unterzogen, Mitarbeiter zweimal. Am Kaiserring dürfen derzeit Angehörige mit FFP2-Maske in einem Zeitfenster am Nachmittag zu Besuch kommen.

Ähnlich sieht es im Alten- und Pflegeheim St. Lioba aus. Besuche können, hier – indes nur nach einem Schnelltest – stattfinden, obgleich man bereits 31 an Covid-19 Erkrankte zählen musste. Acht verstarben. 20 sind wieder gesund, drei sind noch im Krankenhaus. "Die aktuell Betroffenen werden auf einer Isolierstation versorgt", sagt Michael Stöffelmaier vom Caritasverband.

Externes Personal

Da die Positivfälle auch unter den Mitarbeitern zu beklagen waren, drohte zwischenzeitlich ein Personalproblem. Über deutschlandweit verteilten Fremdfirmen habe man nach fleißigen Telefonaten schließlich externes Personal bekommen, und interne Mitarbeiter stockten freiwillig ihr Arbeitspensum auf.

Hilfe bei den regelmäßigen Tests von 150 Bewohnern und Mitarbeitern sowie zusätzlich den Besuchern erhält St. Lioba jetzt von ehemaligen Mitarbeitern im Ruhestand. Gerade habe er diesbezüglich auch beim Deutschen Roten Kreuz um Unterstützung gebeten, sagt Stöffelmaier.

Testen lassen müssen sich auch die Besucher der Parkresidenz am Germanswald, die an zwei Nachmittagen pro Woche kommen dürfen. Um ihnen die Viertelstunde Wartezeit bis zum Testergebnis zu verkürzen, werden sie vor der Haustür unter einem Heizpilz mit Glühwein und Punsch versorgt. Am Germanswald ist bislang nur ein Mitarbeiter im Urlaub erkrankt. Auch bei strikter Disziplin "hatten wir einfach Glück", weiß Pflegedienstleiterin Cathrin Beese. Nach dem wegen Corona ausgefallenen Winterfest setzt man hier jetzt auf ein "Maibockfest" und kann die Zeit kaum erwarten, bis man sich wieder ohne Maske anlächeln kann.

Spital wieder geöffnet

Seit diesem Donnerstag ist das Heilig-Geist-Spital am Warenbach wieder für Besucher geöffnet – auch hier nur nach Schnelltest und mit FFP2-Maske. Nach entsprechenden Infektionen in allen Wohnbereichen blieben sogar über Weihnachten die Türen zu. Aktuell ist noch ein Bewohner erkrankt, zwei Mitarbeiter befinden sich zu Hause in Quarantäne.

Einrichtungsleiter Jakob Broll kann ein bisschen aufatmen, stellt er doch ein Abflachen der Infektionskurve fest. Gleichwohl wolle man das riesiger erneuter Ansteckungen mit allen Mitteln so niedrig wie möglich halten, sagt er. Alle neun in der Vergangenheit erkrankten Menschen sind wieder gesund. Zwar gab es vor Weihnachten Todesfälle, darunter mit 107 und 104 Jahren die beiden ältesten Bürgerinnen der Stadt, aber Covid-19 sei dafür nicht verantwortlich gewesen, sagt Broll.

Jetzt wartet auch er wie seine Kollegen in den anderen Häusern auf ein Impfteam. "Ich hatte gehofft, das geht schneller".

Weitere Informationen

Der Impfstart im Schwarzwald-Baar-Kreis verzögert sich, das Kreisimpfzentrum soll nun, mangels Impfdosen, erst am 22. Januar den Betrieb aufnehmen. Während die grundsätzliche Abfolge, wer wann impfberechtigt ist, bundesweit festgelegt ist, hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis eine weitere Priorisierung vorgenommen. So sollen laut Landrat Sven Hinterseh die mobilen Impfteams erst in die Pflegeheime gehen, die noch keinen Corona-Fall hatten. Das seien allerdings nur noch fünf im gesamten Kreisgebiet. Nach seinem Kenntnisstand bekomme der Landkreis anfangs 975 Impfdosen pro Woche.