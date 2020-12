Corona-Pandemie in Rottweil Narrenzunft sagt Abstauben schweren Herzens ab

Verordnungen lassen keine andere Wahl

Normalerweise stehen gut 35 Männer in Frack, Zylinder, weißen Handschuhen und einem ausgeprägten Reinlichkeitsfimmel parat, um die schwere Aufgabe des Abstaubens zu übernehmen. Seit dem späten 19. Jahrhundert gibt es den Brauch des Abstaubens in Rottweil. Doch heuer gilt es eher, in schönen Erinnerungen zu schwelgen.

"Schweren Herzens hat die Narrenzunft nun beschlossen, auf das Abstauben am nächsten Dreikönigstag zu verzichten", bedauert Narrenmeister Christoph Bechtold. Die Narrenzunft habe es sich mit der Absage nicht leicht gemacht. "Aber die neuen Corona-Verordnungen des Landes ließen uns leider keine Möglichkeit mehr, dieses Brauchtum am 6. Januar zu pflegen", ergänzt er.

Obwohl die Narrenzunft in ihrer jahrhundertelangen Geschichte immer wieder obrigkeitliche Anordnungen missachtete, wolle man heuer eine Vorbildfunktion zum Ausdruck bringen und soziale Verantwortung übernehmen. "Da muss dann halt auch mal der Staub liegen bleiben", so der Narrenmeister. Dafür gab es ein Versprechen seitens der Zunft: "2022 werden wir dafür mit Besele und Staubsauger unterwegs sein, um die Spinnebobbel von 2021 artgerecht zu entsorgen". Man darf also hoffen.