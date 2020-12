Corona-Pandemie in Nagold Drei Wochen Lockdown auch im Rathaus

Nagold - Trotz der Pandemie ist seit Mai das Rathaus in Nagold wieder uneingeschränkt geöffnet gewesen, bis in diese Tage hinein. "Dies war nur möglich, weil sich die Besucherinnen und Besucher vorbildlich an die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie an das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gehalten haben", teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Oberbürgermeister Jürgen Großmann bedanke sich "ausdrücklich für dieses große Verantwortungsbewusstsein" in der Bürgerschaft. "Nur so war es möglich, den laufenden Betrieb mit Publikumsverkehr aufrecht zu erhalten. Jetzt gilt es allerdings, wie vom Gesetzgeber gewünscht, auch die öffentlichen Einrichtungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf einen Minimalbetrieb runterzufahren", erklärt der Rathaus-Chef. Deshalb wird das Rathaus von Montag, 21. Dezember 2020, bis einschließlich Montag, 11. Januar 2021, geschlossen. Und geschlossen bedeutet in diesem Fall auch wirklich geschlossen. Die Rathaus-Mitarbeiter sind auch telefonisch oder per E-Mail in diesem Zeitraum nicht zu erreichen, geschweige denn an ihrem Arbeitsplatz. Nur ein Notbetrieb für diverse städtische Aufgaben wird von der Stadt angeboten. Zudem will das Ordnungsamt eine Hotline einrichten (siehe Info).

