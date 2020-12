Corona-Pandemie in Horb a. N. Apotheken erleben FFP 2-Masken-Chaos

Horb - Es ist das vorprogrammierte "Masken-Chaos": Gestern gab es lange Warteschlangen vor jeder Apotheke.

Denn: Dienstag war der Tag, an dem jeder Horber, der über 60 Jahre alt ist oder zur Corona-Risikogruppe gehört, sich kostenlos drei FFP 2-Masken in der Apotheke abholen konnte. So hatte es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprochen.