Eine Arbeit, die man erst einmal machen muss: In rund 23 000 Nasen steckten das Testteam der Oberen Apotheke seit Ende Februar Wattestäbchen, um Corona-Infektionen nachzuspüren. Jetzt werden die Testungen eingestellt.

3G-Regel, dieses Wort ist derzeit in aller Munde. Wer einigermaßen unbeschwert am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Vor allem Letzteres wird ab jetzt für Bewohner des Stadtgebietes schwieriger.

Haigerloch - Klammert man die Genesenen einmal aus, brauchen alle, die sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen oder das aus diversen Gründen nicht tun können, als Alternative einen Schnelltest. Er ermöglicht es ihnen, an Veranstaltungen teilnehmen oder den Innenbereich eines Restaurant besuchen zu können. Das entspricht der derzeitigen Corona-Verordnungslage und auch immer mehr Vereine, die langsam wieder zum Leben erwachen erlauben Teilnahmen an ihren Aktivitäten nur unter dem Hinweis auf die 3G-Regel.

Um diese Bedingungen zu erfüllen, konnten Ungeimpfte bis jetzt relativ unkompliziert einen Testtermin bei der Oberen Apotheke buchen. Doch das ist aber der nächsten Woche leider nicht mehr möglich. Ihr Testteam führt am morgigen Samstag von 9 bis etwa 12 Uhr zum letzten Mal Corona-Schnelltestungen durch. Darauf hat die Apotheke bereits auf ihrer Homepage hingewiesen und das bestätigte Apotheker Sebastian Müller auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das DRK Haigerloch hat bereits Anfang August sein kostenloses Schnelltestangebot eingestellt, mit dem Nachziehen der Oberen Apotheke wird es im Stadtgebiet überhaupt kein Schnell-Test-Angebot mehr geben. Wer einen offiziellen Test braucht, muss sich also nach Angeboten in einer Nachbargemeinde umsehen.

Mit Impfungen sank der Bedarf

Seit Ende Februar hatten das Team der Oberen Apotheke Schnelltestungen angeboten, zunächst in einem kleinen Zelt direkt beim Gesundheitscentrum in der Meinradstraße, dann – nach Absprache mit der Stadtverwaltung Haigerloch – im Foyer in der Witthauhalle.

Der Oberen Apotheke ging es dabei ähnlich wie dem DRK. Zuerst war die Nachfrage nach Covid-19-Schnelltests groß, mit steigender Impfquote sank der Bedarf dann allerdings. Deshalb reduzierte man das Testangebot ab Ende Juli nur noch auf die Nachmittage von 16 bis 18 Uhr und auf den Samstagvormittag.

Zwar ist die gesunkene Bedarf laut Sebastian Müller der Hauptgrund dafür, dass man jetzt die Testung einstellt, aber es gibt auch noch andere Argumente für die Entscheidung – die sich übrigens durchaus mit denen des DRK decken. "Wir machen das jetzt seit über einen halben Jahr, deshalb sind wir alle auch ein bisschen ausgebrannt", gesteht der Apotheker ganz offen ein. Die Hauptaufgabe für ihn, seine Frau Nina und sein Team sei es ja nach wie vor eine Apotheke zu betreiben.

Mit den Schnelltestungen sei jedoch ein großer zusätzlicher administrativer Aufwand entstanden, der für Außenstehende gar nicht so leicht sichtbar sei. Die Testeinsätze mussten geplant und organisiert werden, es gab sehr viele Rückfragen von Bürgern, die man in der Apotheke geduldig am Telefon beantwortete und letztendlich musste auch das achtköpfige Testteam – Schüler, Studenten, Krankenschwestern – eingelernt und gemanagt werden. Alle wurden von den Müllers als Personal geführt, was einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erforderte.

Und wie ist sein Fazit nach über einem halben Jahr an der Test-Front? Trotz des vielen Aufwandes und der zusätzlichen Belastungen sei es eine interessante Erfahrung gewesen, so Müller. Sein Team sei immer sehr motiviert gewesen und habe tolle Arbeit geleistet, lautet sein Zeugnis.

23.000 Testungen durchgeführt

Die in Zusammenhang mit den Schnelltestungen häufig geäußerte Kritik, sie diene nur dazu, die Inzidenzzahlen in die Höhe zu treiben, kann er überhaupt nicht teilen. Sinn der Testungen sei immer gewesen, Menschen mit einer Covid-19-Infektion aber ohne erkennbare Symptome "herauszufischen". Dieses Ziel habe man erreicht. Laut ihm hat die Obere Apotheke seit Februar die stattliche Zahl von 23.000 Testungen durchgeführt.

Der Stadt habe man bereits Anfang August mitgeteilt, dass man das Testangebot nicht fortsetzen werde. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung lobt der Apotheker, die habe die Witthauhalle sehr unkompliziert zur Verfügung gestellt. Selbiges mag er von Bund und Land als Urheber der Corona-Verordnungen nicht behaupten. Oft seien von heute auf morgen Entscheidungen getroffen worden, von denen er selbst erst aus der Presse erfahren habe, kritisiert Sebastian Müller. Da hätte er sich öfters mehr Vorlaufzeit gewünscht.