1 Petra Wölfe vom DRK Blumberg ist von Anfang an im kommunalen Corona-Testzentrum der Stadt Blumberg dabei. Foto: Lutz

Im kommunalen Corona-Testzentrum in Blumberg herrscht an diesem Freitag reger Betrieb. Zu fünft erwartet ein Team des DRK-Ortsvereins Blumberg die Testwilligen. Die Stimmung ist vor Ort gut, es herrscht eine lockere Atmosphäre.

Blumberg - Petra Wölfle ist von Anfang an im Testzentrum dabei, und am vergangenen Freitag seit Beginn um 15 Uhr. An diesem Tag habe sie schon rund 50 Menschen getestet, sagt sie.

"Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir sind geschützt und geimpft"

Verspürt sie bei der Tätigkeit Angst? Die Blumbergerin schüttelt energisch den Kopf. "Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir sind geschützt und wir sind geimpft. Die Gefahr, dass ich mich anstecke, ist beim Einkaufen größer." Wie erlebt sie die Reaktion der Menschen, die ins Testzentrum kommen? "Die Leute sind alle freundlich und dankbar", sagt sie und sie fügt hinzu, "sie kommen ja alle freiwillig zu uns".

Mitarbeiterin beobachtet: Immer mehr Menschen kommen

Es ist schon nach 18.30 Uhr, die letzte halbe Stunde dieses Testtags läuft, als Petra Wölfe eine junge Frau testet: Jaqueline Hässler lässt sich zum ersten Mal testen, und sie hat einen schönen Anlass: "Ich gehe morgen in den Europapark Rust." Das Ergebnis ist negativ, sie kann fahren. Am Eingang steht eine ganze Familie, die sich noch testen lassen wollen. Sie gehen anderntags nicht in den Europapark, dafür zum Frisör.

Petra Wölfle hat die Entwicklung genau miterlebt. Die Testzeiten hätten sich relativ schnell erweitert, und dadurch, dass man für vieles einen Test benötige, kämen immer mehr. Waren es bei den Testzeiten anfangs Dienstag bis Donnerstagfrüh und Freitagnachmittag, kam bald der Montag dazu, danach der Freitagmorgen und zuletzt auch noch der Samstag, wobei das DRK den Freitagnachmittag und den Samstagvormittag übernimmt. Montag bis Freitagvormittag erledigen die Malteser diesen Dienst.

Seit 28 Jahren ist Petra Wölfle beim DRK-Ortsverein in ihrer Heimatstadt. Ihre Mutter war früher auch schon beim DRK, Tochter Petra, längst ein Anker ihrer eigenen Familie, war früher schon beim DLRG, wo sie heute noch ist. Der Eintritt in das DRK habe sich dann so ergeben. Seitens der Stadt sei das Zentrum gut organisiert, "und wenn wir etwas brauchen, genügt ein Anruf".

Es gibt zahlreiche Gründe für das Engagement

Daniel Mieske (23) ist seit dreieinhalb Jahren beim DRK und seit Ostern im Testzentrum mit dabei. Er hat an diesem Tag rund 30 Personen getestet, sagt er. Hat er Angst? Eigentlich weniger, "ich bin ja gut geschützt. Und wenn jemand positiv ist, wird gleich die ganze Kabine desinfiziert, und wir werden danach auch wieder getestet oder machen Selbsttests zuhause".

Die ankommenden Testwilligen erlebt er immer freundlich, kein Gemecker, und die Arbeit macht ihm Spaß. Auf die Frage, weshalb er sich engagiere, nennt er mehrere Gründe: An erster Stelle stehe, den Menschen zu helfen. Aber auch, Menschen zu sehen und nicht immer zuhause zu sitzen, also die Gemeinschaft. Und die beobachte er auch bei den Personen, die ins Testzentrum kommen. Wenn die Leute im Wartebereich andere Leute treffen, hätten sie auch wieder etwas zu reden und könnten in Präsenz miteinander sprechen.

"Ich bin sicher, dass wieder bessere Zeiten kommen"

Daniel Mieske ist derzeit arbeitssuchend. In Ravensburg hat er bei einem Betrieb Metallfeinarbeiter gelernt und hatte anschließend auch kurzzeitig eine Arbeit noch während der Coronazeit. Doch die Zeiten ändern sich, gerade auch für die Wirtschaft. Durch Corona sei es derzeit schwer, eine Arbeitsstelle zu finden, erklärt er. Doch aufgeben ist nicht sein Ding. Er bleibt optimistisch: "Ich bin sicher, dass wieder bessere Zeiten kommen."

Seine Hobbys sind Schlagzeug spielen, Spazieren gehen, Schwimmen und Fahrrad fahren, eben viel draußen zu sein. "Was mir am meisten fehlt ist, Freunde zu treffen." Zumindest dieses Bedürfnis dürfte schon in Kürze leichter zu erfüllen sein.

In den Räumen des ehemaligen Getränkemarkts Fristo an der Tevesstraße hat das kommunale Testzentrum in Blumberg an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 6.30 bis 10 Uhr sowie freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 7.30 bis 10.30 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos. Termine können über das Ticketsystem der Stadt unter www.stadt-blumberg.de gebucht werden. Die Testperson sollte etwa 20 Minuten Zeit für die Testung mitbringen.

Montag bis Freitagvormittag übernehmen die Malteser den Dienst, am Freitagnachmittag und am Samstag testen die Aktiven des DRK Blumberg.