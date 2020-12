Corona-Pandemie in Alpirsbach Rektoren äußern sich zur Schulschließung

Einiges aus der ersten Schließung gelernt

Seit Mittwoch befinden sich die Schüler in vorgezogenen Ferien – vorerst bis zum 10. Januar. Die Prüfungsklassen der GMS haben derweil bis Freitag noch digitalen Unterricht. "Wir sind gerüstet dafür", versichert Gisonni. "Und wir hätten den digitalen Unterricht auch für alle anderen Schüler geschafft. Wir haben einiges aus dem ersten Lockdown gelernt."

Viele Kollegen an der GMS hätten sich stark engagiert, um passende Vorbereitungen und die Digitalisierung an der Schule umzusetzen, so der Rektor der GMS. Und der Unterricht habe bisher stets gut funktioniert – im Rahmen der Verordnungen.

Eine Sache ist für Gisonni jedoch klar: "Das Land hat stets von ›Regelbetrieb‹ gesprochen. Aber von Regelbetrieb kann nicht die Rede sein." Durch die fehlenden Möglichkeiten von Gruppenarbeiten im Unterricht, Exkursionen, Treffen der Schüler oder auch der alljährlichen Weihnachtsfeier "war das nicht unsere Schule", betont der Rektor der GMS.

Beim Progymnasium in Alpirsbach sehe die Situation anders aus, wie Schulleiterin Rita Bouthier mitteilt. "Es ist schon eine Art Erleichterung für uns, dass wir keine Abschlussklassen haben." Die höchste Klassenstufe am Progymnasium ist die Zehnte. Somit finden hier keine digitalen Unterrichtseinheiten für Abschlussklassen in dieser Woche statt. "Das wäre auch eine Herausforderung gewesen", so Bouthier. Die Schule habe sich für Sofort-Hilfen beworben, wodurch den Schulen fehlende Endgeräte für den digitalen Unterricht bereitgestellt werden. "Die Stadt hatte mir versichert, dass diese nach Weihnachten geliefert werden", erklärt die Schulleiterin. Die Vorbereitungen würden bereits laufen.

Schüler bekommen Aufgaben

Den Schülern werden für die drei fehlenden Tage dieser Woche Aufgaben gegeben, "besonders um Sachen nachzuarbeiten, vorzubereiten und den Schülern auch zu Hause strukturiertes Lernen zu ermöglichen".

"Vor allem bei den jüngeren Schüler ist es schwierig, Fernunterricht anzubieten", sagt Bouthier mit Blick auf das kommende Jahr. Vielen fehle zu Hause die Unterstützung oder sie wüssten nicht, wie sie strukturiert alleine lernen sollen. "Sofern es möglich ist, würde Wechselunterricht nach dem Lockdown Sinn machen. So hätten die Schüler stets den Kontakt zu den Lehrern und deren Unterstützung."

Auch Thomas Gisonni, Rektor der GMS, teilt die Meinung der Schulleiterin aus Alpirsbach. "Wir werden im kommenden Frühjahr nicht um eine Reduzierung des Präsenzunterrichts herumkommen." Es sei wichtig, nicht direkt den normalen Betrieb in Schulen wieder aufzunehmen. "Aber natürlich müssen auch die Corona-Zahlen dementsprechend stimmen."