Das zehrt an den Nerven: Der Kreis Rottweil hinkt lange Zeit der Corona-Entwicklung im Land hinterher, die Bürger haben kaum mehr Geduld mit den Behörden. Am Dienstagnachmittag dann gleich zwei gute Nachrichten: Es gibt zusätzlichen Impfstoff und die Infektionsrate sinkt auf 22,9. War’s das?

Kreis Rottweil - Leser berichten uns beinahe täglich, dass das Vertrauen in die Landkreisverwaltung immer mehr schwindet. Wenn dort von einem "diffusen Pandemiegeschehen" zur Beschreibung der Lage die Rede ist und wir die Behörden in unseren Artikeln damit zitieren, dann dreht sich die Empörungsspirale in schwindelerregender Geschwindigkeit nach oben.

